An der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Lichtenberg haben angehende Kommissare nach Angaben eines Dozenten bei Hausarbeiten betrogen. Es gibt zudem den Verdacht, dass einige Studenten ihre Klausuren gar nicht selbst geschrieben haben.

Bei der Ausbildung von Führungskräften der Polizei hat es nach Informationen des rbb Betrugsversuche gegeben. Polizisten, die an der Hochschule für Recht und Wirtschaft im Bachelorstudiengang "Gehobener Polizeivollzugsdienst" studieren, sollen demnach ihre Hausarbeiten nicht selbst geschrieben haben. Drei solcher Fälle sind der rbb-Abendschau von einem Dozenten bestätigt worden. Die Hochschule bestätigt diese Anzahl allerdings nicht.

Ein Lehrer erklärte gegenüber dem rbb, die Studierenden müssten die Hausarbeit in Form einer Präsentation vorstellen. "Bei dieser Präsentation kommt es vor allem darauf an, diese Hausarbeit in freier Rede vorzutragen. Dazu waren diese Studenten nicht in der Lage", sagte der Mann, der anonym bleiben will. "Sie haben das dann vorgelesen, haben sehr eng am Skript geklebt. Auf Nachfragen kam keine Antwort, beziehungsweise die Antworten waren dann radebrechend im schlechtem Deutsch, aber inhaltlich konnten sie keine Frage beantworten." Bei den angehenden Polizisten soll es sich um Studenten mit arabischen oder türkischem Migrationshintergrund handeln.