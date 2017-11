Geplant sei, Ausschreibungen zu bündeln, etwa um Fassaden oder Dächer zu erneuen, sagte Torsten Kühne, Bezirksschulstadtrat in Pankow, dem rbb. "Wir haben nun mal sehr viele dieser ehemaligen DDR-Plattenbauten." Und für diese typengleichen Bauten sehe er die Möglichkeit, Schulbauprojekte zusammenzufassen, "sodass ich nicht für jedes einzelne Schulgebäude eine Ausschreibung zu Sanitäreinrichtungen, Elektro, Heizung etc. machen muss".

Die Berliner Bezirke wollen bei der Sanierung von Schulen enger zusammenarbeiten. Das haben sie im Rat der Bürgermeister verabredet. Den Bezirken geht es darum, Zeit und Geld zu sparen. In sogenannten Regionalverbünden wollen sie bei der Sanierung von Schulen derselben Bauart gemeinsam vorgehen.

Berlin braucht mehr Schulen, weil mehr Menschen in die Stadt ziehen. Der Senat hatte schon ein Neubauprogramm beschlossen, jetzt drückt er auf die Tube: Die Schulen sollen schneller gebaut werden als geplant. Wo genau, steht jetzt fest.

Hier werden in Berlin neue Schulen gebaut

Insgesamt sind drei Verbünde geplant: Pankow will laut Kühne einen Verbund bilden mit den Ost-Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Lichtenberg. Außerdem soll es einen Verbund Nordwest und einen Verbund Südwest geben.

Für Bau- oder Handwerkerfirmen könnten sich damit größere Aufträge ergeben, als wenn jeder Bezirk einzeln seine Aufträge vergibt, erklärte die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, Franziska Giffey. Mit einem solchen Verbundauftrag könnte beispielsweise die Erneuerung der Schulfenster in Schulbauten gleichen Typs an Schulen in mehreren Bezirken realisiert werden. Das verringere auch den Verwaltungsaufwand.