Nach dem plötzlichen Rückzug von Bürgermeisterin und Stellvertreterin in Lebus musste schnell eine neue Stadtführung her. Die Stadtverordneten wählten vergangenen Donnerstag den AfD-Politiker Detlev Frye zum Bürgermeister. Doch das ging offenbar zu schnell.

Die Wahl des AfD-Politikers Detlev Frye zum amtierenden Bürgermeister in Lebus (Märkisch-Oderland) ist annuliert worden. Nach Ansicht der Kommunalaufsicht des Landkreises wurde bei der Wahl am vergangenen Donnerstag der Öffentlichkeitsgrundsatz der Kommunalverfassung verletzt.

Demnach hätte vor der Wahl den Bürgern die Möglichkeit gegeben werden müssen, Einwände gegen die Kandidaten vor zu bringen, sagte die Leiterin der Kommunalaufsicht, Eveline Kranz, am Dienstag der rbb-Welle Antenne Brandenburg. Dies sei bei der kurzfristig anberaumten Wahl von Detlef Frye am vergangenen Donnerstag nicht geschehen.



Zuerst hatte die "Märkische Oderzeitung" darüber berichtet, dass die Wahl aus formalen Gründen für ungültig erklärt wurde. An der Wahl Fryes hatte es zuvor Kritik gegeben. Er war der einzige Kandidat und soll auch Stimmen von Stadtverordneten der CDU bekommen haben, sowie von Politikern, die über die Liste der Linken in die Gemeindevertretung gewählt worden waren.