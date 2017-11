Weil in Lebus (Märkisch-Oderland) die bis dahin amtierende Bürgermeisterin Britta Fabig und ihre Stellvertreterin Maren Nickel im Oktober zurückgetreten waren, musste die Gemeindeversammlung - so schreibt es die Kommunalverfassung vor - unverzüglich einen neuen Bürgermeister wählen. Und weil der AfD-Politiker Detlev Frye der einzige Kandidat war, sollen selbst Politiker, die für die Linke und die CDU in der Gemeindeversammlung sitzen, für den AfD-Mann gestimmt haben.

Ein AfD-Politiker als Bürgermeister für Lebus - und dann noch einer, der zuvor für die AfD-Landtagsabgeordneten Franz-Josef Wiese und Alexander Gauland tätig war - ist auch für Bettina Fortunato, Kreisvorsitzende der Linken in Märkisch-Oderland ein Problem. Bei der Linken habe man "Haltelinien - und was die AfD betrifft, habe ich eine ganz große Haltelinie", sagte Fortunato am Montag. Da spiele es auch keine Rolle, wenn Leute sagten, "ein Herr Frye ist ja gar nicht so, dann muss ich sagen, kann er ja auch aus der AfD austreten".

Es sei problematisch, dass sich in dem Fall in Ost-Brandenburg offenbar niemand sonst habe vorstellen können, das Bürgermeisteramt zu übernehmen, sagte Spangenberg. Damit rücke auch erneut das Problem in den Blick, dass in ländlichen Regionen Brandenburgs und auch anderer Bundesländer die klassischen Parteien oft kaum noch präsent seien.



Auch in der Kommunalpolitik müsse "stärker diskutiert werden, für welche Inhalte die AfD steht", forderte Spangenberg. Dies sei insbesondere in Südbrandenburg wichtig, wo die AfD bei der Bundestagswahl zum Teil mehr als 30 Prozent der Stimmen bekam. Dort stehen in mehreren Landkreisen in den kommenden Monaten Landratswahlen an.

Mit Informationen von Monika Kophal