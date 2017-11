Bild: dpa-Zentralbild

Viele Forderungen nicht umgesetzt - Rechnungsprüfer stellen Rot-Rot schlechtes Zeugnis aus

26.11.17 | 10:59 Uhr

Schlechte Noten durch den Rechnungshof - damit sieht sich die Landesregierung von SPD und Linken in Brandenburg konfrontiert. In einer Zwischenbilanz markierten die Kassenprüfer mehr als die Hälfte ihrer Vorgaben mit der Farbe Rot.

Der Landesrechnungshof hat der rot-roten Regierung von SPD und Linken in Brandenburg in einer Zwischenbilanz überwiegend schlechte Noten erteilt. In einem Papier, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, markierten die Kassenprüfer die Umsetzung ihrer 2014 aufgestellten Forderungen mit den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün. Dabei wurde mehr als die Hälfte der Punkte rot markiert, weil sie nicht oder nur unzureichend umgesetzt wurden. Dreimal vergaben die Kassenprüfer Gelb und viermal Grün.



Rote Karte für ausstehende Verwaltungsmodernisierung

Angesichts gleichbleibender oder sinkender Mittel der öffentlichen Hand müsse der Aufgabenbestand hinterfragt werden, hatte der Rechnungshof gefordert. Die Kassenprüfer urteilten nun: "Nicht in den Koalitionsvertrag übernommen, nicht umgesetzt" und markierten den Punkt mit Rot. Zu der Umsetzung der Vorschläge der Enquete-Kommission zur Kommunal- und Landesverwaltung vergeben die Prüfer ein Gelb: Gesetzentwürfe - gemeint ist die Kreisreform - seien in den Landtag eingebracht, dann aber zurückgezogen worden.



Nachholfbedarf bei Personalplanung und Schuldenbremse

Überwiegend negativ wird auch die Personalplanung gesehen. Bisher würden nur wenige Behörden ihren Bedarf analytisch ermitteln. Es sei daher nicht nachvollziehbar, ob der geltend gemachte Personaleinsatz auch dem tatsächlichen Bedarf entspreche. Die Landesregierung habe zudem die geforderte Obergrenze von 40.000 Personalstellen im Jahr 2022 aufgegeben.



Laut Grundgesetz dürfen die Bundesländer von 2020 an keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Zwölf Bundesländer haben dies laut Rechnungshof in ihrer Verfassung oder in ihrer Haushaltsordnung verankert. Für Brandenburg fehlt eine Aufnahme in die Verfassung aber noch. "Nicht in den Koalitionsvertrag übernommen, bisher nicht umgesetzt, jedoch bereits mehrfach im Plenum angekündigt", lautet das Fazit des Rechnungshofes.



Rote Ampel auch bei IT-Sicherheit

Angesichts der hohen möglichen Schäden solle das Land mehr in die IT-Sicherheit in der Verwaltung investieren. Dies sei weder in den Koalitionsvertrag übernommen noch umgesetzt worden - die Bewertungs-Ampel wurde hier auf "Rot" gestellt. Zugleich bekräftigte der Rechnungshof seine Forderung nach einer Verbesserung der IT-Sicherheit.

Gute Noten für Schuldentilgung und Förderpolitik

Der Rechnungshof forderte bereits lange eine Tilgung der Schulden - ein kontinuierlicher Abbau sei die beste Vorbeugung gegen steigende Zinslasten. Hier zeigen die Kassenprüfer sich überwiegend zufrieden und stellen die Bewertungs-Ampel auf Grün. Er fordert darüber hinaus aber einen verfassungsrechtlich verankerten Schuldenabbau.



Angesichts knapper werdender Fördermittel müsse die Vergabe zielgenauer werden, forderte der Rechnungshof. Zudem seien messbare Indikatoren aufgestellt worden, um eine effektive Erfolgskontrolle zu ermöglichen. Insgesamt vergibt der Rechnungshof nun ein Grün. "In Ansätzen in Koalitionsvertrag übernommen und auch in Teilen umgesetzt", lautet das Fazit.

An diesem Montag will Rechnungshofpräsident Christoph Weiser in Potsdam seinen jüngsten Jahresbericht vorstellen, der über aktuelle Prüfungen berichtet. Dabei steht allerdings weniger eine Bilanz über die Regierungsarbeit im Vordergrund, sondern konkrete Fälle, in denen die Verwaltung Geld verschwendet.