Regierungserklärung im Landtag - Angeschlagener Regierungschef geht in die Offensive

14.11.17 | 18:00 Uhr

Ministerpräsident Dietmar Woidke steht unter Druck: Die Absage der Kreisreform hat seinem Ansehen geschadet. Die Opposition fordert Neuwahlen. Am Mittwoch will der SPD-Chef nun in die Offensive gehen und den Brandenburgern erklären, wie es weitergehen soll.



Nach Absage der Kreisgebietsreform will Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch (10.00 Uhr) in die Offensive gehen und im Landtag eine Regierungserklärung abgeben. Dabei will der SPD-Chef und Landesvater dem Parlament und den Wählerinnen und Wählern erläutern, wie Brandenburg auch ohne die Zusammenlegung von Landkreisen und kreisfreien Städten modernisiert werden kann. Nach der plötzlichen Notbremse für die Kreisreform wolle Rot-Rot drängende Themen, wie zum Beispiel Infrastruktur und Mobilität angehen, hieß es am Dienstag in der Landeshauptstadt.



CDU und AfD fordern Neuwahlen

Zudem müssen sich die Regierungsfraktionen von SPD und Linken am Mittwoch mit einem Antrag der CDU auseinandersetzen, mit dem die Konservativen die Auflösung des Landtags und Neuwahlen fordern. Die CDU hatte den Antrag unter anderem damit begründet, dass die Regierung ihre Glaubwürdigkeit verloren habe. Nach dem Stopp der umstrittenen Kreisreform wäre es gerecht und ehrlich, Neuwahlen und damit einen Neuanfang möglich zu machen, sagte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben in Potsdam. Woidke und seine rot-rote Koalition würden nicht mehr den Mut und die Kraft aufbringen, wichtige Dinge für das Land anzupacken. Auch die AfD hat einen Antrag auf Auflösung des Landtags gestellt - allerdings ohne jegliche Begründung. "Wir gehen davon aus, dass sich unser Antrag angesichts der politischen Lage in Brandenburg selbst erklärt", sagte Fraktionssprecher Lion Edler am Montag dazu. "Unser Fraktionschef Andreas Kalbitz wird aber im Landtag eine Erklärung dazu abgeben", sagte Edler.

Grünen-Fraktionschef: "Woidke muss neue Vorschläge machen"

Bündnis90/Die Grünen dagegen sehen keinen Grund für Neuwahlen. Nach Ansicht von Grünen-Fraktionschef Axel Vogel muss Woidke "eigentlich darstellen, was er in den nächsten zwei Jahren in diesem Land noch zum Besseren wenden will". Er wies darauf hin, dass der Ministerpräsident unmittelbar vor einem Landesparteitag der SPD an diesem Wochenende unter Druck stehe. "Er wird glänzen müssen und er wird neue Vorschläge entwickeln müssen", nur dann könne der Befreiungsschlag gelingen, resümierte der Grünen-Politiker.

Auch SPD und Linke haben die Forderung nach Neuwahlen zurückgewiesen. Die Fraktionschefs von SPD und Linken, Mike Bischoff und Ralf Christoffers, sagten, das Regierungslager werde die Anträge ablehnen. Woidke, der vor knapp zwei Wochen das Projekt der Verwaltungsstrukturreform inklusive der Zusammenlegung von Landkreisen gestoppt hatte, genieße das "volle Vertrauen" der Koalition, sagte Bischoff. Der Ministerpräsident werde in seiner Regierungserklärung aufzeigen, was Rot-Rot seit drei Jahren erreicht habe und bis zu den Wahlen in zwei Jahren noch leisten werde.

SPD will sich um Probleme der Menschen kümmern

Die Koalition müsse deutlich machen, dass sie sich um die Probleme der Menschen im Land kümmere. Dabei gehe es etwa um mehr Lehrer, Erzieher und Polizisten. Auch im Bereich Mobilität wolle man zulegen mit zusätzlichem Geld. Zur Kreisreform meinte Bischoff, man wolle über gemeinsame Konzepte reden. Die eigentlich vorgesehene Teilentschuldung der kreisfreien Städte werde weiterverfolgt, wenn diese zu mehr Kooperation bereit seien. Auch könnten freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden finanziell unterstützt werden. "Herr Woidke ist sicher", meinte auch Ralf Christoffers, Fraktionschef der Linken, und betonte, dass die soziale Sicherheit die zentrale Herausforderung der Landesregierung bleibe. Die Kreisreform sei immer nur Teil eines umfassenderen Reformansatzes gewesen. Daneben gehe es etwa um die Entwicklung des Landes oder des Nahverkehrs. Der Linken-Politiker räumte ein, dass die Koalition bei der Kreisreform auch inhaltliche Fehler gemacht habe. Es sei nicht mehr um eine grundsätzliche Verständigung gegangen, sondern um einzelne Zahlen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 14.11.2017, 17.00 Uhr