In der Stadtverwaltung von Forst (Spree-Neiße) ist heute das Rücktrittsgesuch von Bürgermeister Philipp Wesemann (SPD) eingegangen. Das erklärte Dietmar Tischer, der Vorsitzende der Stadtverordnentenversammlung, auf Nachfrage des rbb am Freitag. Damit sei kein Bürgerentscheid nötig, sagte Tischer.



Die Stadtverordneten von Forst hatten am Mittwoch mehrheitlich einen entsprechenden Beschluss auf den Weg gebracht. Für diesen Fall hatte Wesemann bereits im September angekündigt, freiwillig zurück zu treten. Der nächste Schritt sind nun Neuwahlen in Forst.

Philipp Wesemann war vor zwei Jahren mit 25 als jüngster hauptamtlicher Bürgermeister Brandenburgs gewählt worden. Seit über einem Jahr konnte er krankheitsbedingt die Amtsgeschäfte nicht mehr ausüben.