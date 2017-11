Angeschlagener Regierungschef geht in die Offensive

Ministerpräsident Dietmar Woidke steht unter Druck: Die Absage der Kreisreform hat seinem Ansehen geschadet. Die Opposition fordert Neuwahlen. Am Mittwoch will der SPD-Chef nun in die Offensive gehen und den Brandenburgern erklären, wie es weitergehen soll.