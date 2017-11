In Brandenburg wird nach Angaben des Sozialministeriums die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2040 um 70.000 auf dann rund 173.000 steigen, das entspricht nahezu 70 Prozent. "Darauf müssen wir uns jetzt einstellen", sagte Sozialministern Diana Golze (Linke) am Sonntag.

Die Brandenburger Pflegeoffensive habe deshalb begonnen, Maßnahmen anzustoßen. In den Kommunen müssten Wohnquartiere entstehen, die auf die besonderen Bedürfnisse von immer mehr Senioren eingestellt seien. Von altersgerechten Quartieren profitierten am Ende alle Generationen, sagte Golze. Das Ministerium hat zudem die neue Broschüre "Zeit im Quartier - Gemeinsame Lebensqualität vor Ort gestalten" herausgegeben. Sie soll anhand von Projektbeispielen Hinweise geben, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben. Es gehe unter anderem um die Bereiche Wohnen, Mobilität und Versorgung. Derzeit leben 640.000 Menschen im Alter über 65 Jahren in Brandenburg, den Schätzungen zufolge werden es 2040 über 800.000 sein.

Erst am Freitag hatte eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Cottbus die Aufmerksamkeit auf die Situation in der Brandenburger Altenpflege gelenkt: Das Gericht hatte eine Lausitzer Pflegeeinrichtung dafür gerügt, zu wenige Fachkräfte einzusetzen. Eine Fachkraft für die nächtliche Betreuung von 60 Bewohnern einer Pflegeeinrichtung - das sei zu wenig, so die Entscheidung des Gerichts.

In dem konkreten Fall unterhalte der Betreiber in zwei Häusern 50 beziehungsweise 60 Bewohner, habe aber nur eine nächtliche Pflegefachkraft angestellt. 20 der Bewohner hätten den Pflegegrad vier oder fünf und bedürften nachts mindestens zweimal der Pflege. Das Gericht sieht nun das Landesamt für Soziales in der Pflicht, den Betreiber aufzufordern, den Mangel zu beseitigen.