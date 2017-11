Die Brandenburger Landesregierung hat sich mit Gewerkschaften auf Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst geeinigt. Mehr als 3.300 Lehrkräfte an den Grundschulen sollen eine Besoldungsstufe höher eingestuft werden. Neueinsteiger bei der Polizei und in der Justiz sollen ebenfalls mehr Geld bekommen. Das teilten die zuständigen Ministerien am Mittwoch nach monatelangen Verhandlungen mit.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sprach von einem "wichtigen und unverzichtbaren Schritt hin zur Gleichstellung der Lehrerinnen und Lehrer im Land Brandenburg". Für zahlreiche andere Lehrer waren zuvor schon bessere Bedingungen ausgehandelt worden, die seit August gelten.