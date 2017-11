Eine Sprecherin der Senatsverwaltung bestätigte gegenüber rbb|24, dass derzeit über eine Liste mit 35 Parks, Grünanlagen und Spielplätzen diskutiert wird. "Das Budget des Projekts wird auf 8,8 Millionen Euro verdoppelt", sagte die Sprecherin am Montag. Bei einer finalen Sitzung soll Ende November beschlossen werden, an welchen Orten die BSR künftig den Müll beseitigt. Anschließend muss das Parlament noch zustimmen.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) soll künftig die Müllbeseitigung in weiteren Parks und Grünanlagen der Hauptstadt übernehmen. Bei den Haushaltsberatungen hätten Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) eine Ausweitung der von der BSR zu reinigenden Flächen vereinbart, teilte Pops Verwaltung am Montag mit. Das im vergangenen Jahr gestartete Pilotprojekt laufe "sehr erfolgreich" und stoße auf große Zustimmung bei den Anwohnern, begründete die Wirtschaftssenatorin am Montag. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über eine Ausweitung des Projekts berichtet.

Die BSR hatte 2016 in einem Testlauf zunächst die Zuständigkeit für die Reinigung von zwölf Parks und Grünflächen von den jeweiligen Bezirken übernommen. Dass der Senat mit der Arbeit zufrieden ist, zeichnete sich schon länger ab. Als inzwischen sauberer gilt nun etwa der regelmäßig volle und bei Partytouristen beliebte Görlitzer Park in Kreuzberg.

Die BSR ist nach eigenen Angaben so organisiert, dass sie kurzfristig auf die Wetterlage reagieren und Parks je nach Bedarf reinigen kann - auch am Wochenende und an Feiertagen. Dabei gelte die Faustregel: Je schöner das Wetter, desto mehr Parkbesucher, desto mehr Müll.



Viele Berliner Parks müssen inzwischen viel aufwendiger sauber gemacht werden als früher. Das liege an der gewachsenen Zahl der Parkbesucher und dem "immer weiter zunehmenden Abfallaufkommen im Stadtgrün", erklärte der Senat kürzlich in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Die Bezirke könnten das alleine nicht mehr leisten und auch nicht bezahlen.