Seit sechs Jahren leben die Mieter in der Calvinstraße 21 in Berlin-Moabit auf einer Baustelle. Eine teure Luxusmodernisierung konnten sie verhindern, aber viele Wohnungen stehen leer - seit langer Zeit. Und die Behörden kommen nur langsam voran. Von Ute Barthel

Bereits am Nachmittag hüllt der November das Haus in der Calvinstraße in Moabit in Dunkelheit. Im Mauerwerk der Balkone klaffen Löcher. Mehrere Fensterscheiben sind zerbrochen. Eine provisorische Treppe führt zum Hauseingang. Es sieht nicht danach aus, als wäre das Haus noch bewohnt. Doch im dritten Stock brennt Licht. Hier leben Roman und Hanna Czapara. Sie gehören zu den wenigen verbliebenen Altmietern. Ihre Wohnung wirkt wie eine Insel auf einer Baustelle - gemütlich und blitzsauber.

"Nur noch sechs von ursprünglich 15 Mietparteien sind hier geblieben. Die anderen sind schon vor einigen Jahren ausgezogen, als unser Vermieter das Haus sanieren wollte. Da mussten wir jeden Tag 90 Dezibel Baulärm und Staub und Schmutz im ganzen Haus ertragen." erinnert sich Roman Czapara. "Nachdem die Nachbarn raus waren, wurden die Wohnungen entkernt und die Wände eingerissen."