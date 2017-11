Michael Müllers Vorschlag, ein so genanntes solidarisches Grundeinkommen einzuführen, stößt auf Kritik. Der Sozialforscher Christoph Butterwegge wirft dem Regierenden Bürgermeister "Etikettenschwindel" vor - es handele sich um "Ein-Euro-Jobs de Luxe".

Der Vorschlag von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller(SPD), ein so genanntes solidarisches Grundeinkommen einzuführen, hat Kritik ausgelöst. Der Sozial- und Armutsforscher Christoph Butterwegge sprach am Mittwoch im rbb von einem "Etikettenschwindel". Tatsächlich handele es sich um einen "Ein-Euro-Job de Luxe". "Unter einem Grundeinkommen versteht man normalerweise einen Universaltransfer. Also etwas, das allen zu Gute kommt", sagte Butterwegge. Müllers Vorschlag hingegen habe mit einem solidarischen Grundeinkommen nichts zu tun.

Solidarisch wäre es, diese Form der Arbeit tariflich zu entlohnen, sagte Butterwegge, der im Februar als Kandidat der Linkspartei bei der Wahl zum Bundespräsidenten angetreten war. "Dass man also einen öffentlichen Beschäftigungssektor schafft, in dem ganz normal Arbeiten vergeben werden. Dann wäre es sinnvoll."