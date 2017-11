Gut einen Monat nach dem Stopp der Kreisreform im Land Brandenburg gehen die Debatten über die künftige Verwaltungsstruktur weiter. Am Donnerstag trifft sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit den Oberbürgermeistern von Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder). Es geht um die künftige Verwaltungszusammenarbeit. An dem Gespräch nehmen auch die Chefs des Landkreistages und des Städte- und Gemeindebundes, Wolfgang Blasig und Jann Jakobs, teil.

Zudem will der Finanzausschuss des Landtags auf Antrag der CDU beraten, was mit den für die Reform vorgesehenen 400 Millionen Euro wird. Die Regierung hatte bereits erklärt, mit dem Geld Investitionen anschieben zu wollen.

Landeschef Woidke hatte die umstrittene Kreisreform im November gestoppt. Der Widerstand gegen die Reform war vor allen Dingen von den kreisfreien Städten ausgegangen, die um den Verlust ihrer Unabhängigkeit fürchteten.

Die Volksinitiative gegen die Kreisgebietsreform will trotz der Absage des Vorhabens durch Ministerpräsident Woidke weiter Unterschriften sammeln. Mehr als 56.000 Brandenburger Bürger haben in den ersten drei Monaten das Volksbegehren gegen die Kreisgebietsreform unterschrieben. Damit sei es das bislang mit der Halbzeitbilanz erfolgreichste Volksbegehren in Brandenburg, teilte Landeswahlleiter Bruno Küpper am Mittwoch mit.