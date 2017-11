Ein Brief, in dem Auswahlstandards der Berliner Polizeiakademie und das Verhalten einiger Auszubildender scharf kritisiert werden, sorgt jetzt auch politisch für Wirbel. Die CDU fordert Innensenator Geisel auf, aus der "Lethargie" zu erwachen. Die Polizeiführung selbst hält einige Vorwürfe für haltlos.

Angebliche Missstände an der Polizeiakademie Berlin sorgen in der Landespolitik für eine scharfe Debatte.

Am Donnerstag war ein anonymer Brief an die Öffentlichkeit gelangt, in dem Missstände an der Polizeiakademie in Berlin-Spandau angeprangert werden. Demnach gebe es Auszubildende, bei denen Respekt, Disziplin und Rücksichtnahme nicht den notwendigen Standards entsprechen würden. Manche wiesen deutliche Defizite bei der deutschen Sprache auf.



Laut Polizei gibt es Deutsch-Nachhilfekurse. Zwar gäbe es Fälle bei denen Bewerber von der Akademie angenommen wurden, auch wenn sie in der Vergangenheit polizeilich auffällig gewesen seien, sagte Polizeisprecher Neuendorf. Dies beschränke sich jedoch auf minderschwere Taten wie Diebstahl und Sachbeschädigung. Hier müsse man jeden Einzelfall prüfe, sagte er am Freitag. Bewerber, die Drogendelikte, Körperverletzungen oder andere schwere Straftaten verübten, hätten jedoch keine Chance aufgenommen zu werden oder würden eine Kündigung erhalten.



Die Polizei überprüft derzeit allerdings eine Audio-Datei, in der ein Ausbilder der Akademie die dortigen Zustände beklagt. Die anonyme Voice-Mail war Polizeipräsident Klaus Kandt vertraulich von einem Mitarbeiter übermittelt worden. In der Aufnahme wird Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse mit vielen Polizeischülern mit Migrationshintergrund beklagt.