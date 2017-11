A.P. Berlin Samstag, 25.11.2017 | 14:06 Uhr

Wer entscheidet eigentlich, was dem sittlichen Empfinden zuwiderläuft und was nicht? Und wieso wird dem Vertreter einer Religionsgemeinschaft, die in Brandenburg so gut wie keine Relevanz hat, in öffentlich rechtlichen Medien so viel Platz eingeräumt, um seine kruden Ansichten zu verbreiten? Mir tut die rot-rote Landesregierung fast schon leid dass sie sich mit so einen (mit Verlaub) Mist befassen muss. Das Landesbestattungsgesetz gehört abgeschafft. Über sittliches Empfinden muss jeder selbst entscheiden dürfen.