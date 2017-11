Viele Flüchtlinge seien auf gutem Wege, sich zu integrieren, sagt Safaa Abu Jarour. Andere wiederum kämen nicht vorwärts und seien deshalb frustriert.

Safaa Abu Jarour erzählt von syrischen Ärzten und Friseuren, die in ihrem Beruf weiterarbeiten wollen und scheitern, weil ihre Qualifikation nicht anerkannt wird. Diese Flüchtlinge müsse sie oft motivieren, wieder von vorne anzufangen.

"Die Flüchtlinge, die aus Syrien oder aus dem Irak hierher kamen, hatten zu Hause alles", so Safaa Abu Jarour. "Hier haben sie jetzt nichts." Sie hätten, so Safaa Abu Jarour, nun lernen müssen, wieder von vorne zu beginnen. Am Anfang hätten sie auch wieder alles haben wollen – nach dem Motto: "Wir waren reich – und wir werden wieder reich sein". "Die Deutschen denken hingegen, man muss richtig arbeiten, um etwas zu bekommen", sagt Safaa Abu Jarour. Von daher sehe sie sich in ihrer Funktion als Brücke zwischen diesen beiden Seiten.