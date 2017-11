Der überwiegende Teil der Aktiven im Brand- und Katastrophenschutz ist ehrenamtlich tätig. Die rund 1.400 freiwilligen Katastrophenschutzhelfer im Bereitschafts- und Sanitätsdienst sind - im Unterschied zur Freiwilligen Feuerwehr - in verschiedenen Hilfsorganisationen organisiert: vor allem im Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Arbeiter-Samariter-Bund und der Wasserwacht.

Ob Orkan, Explosion, Zugunglück, Überschwemmung oder Massenkarambolage auf der Autobahn - in Katastrophenfällen kommen nicht nur professionelle Helfer zur Unglücksstelle, sondern auch zahlreiche freiwillig Engagierte. Sie kümmern sich um Verletzte, helfen bei der Evakuierung oder versorgen bis zu 500 Menschen mit Essen und Trinken und bauen Notunterkünfte auf.

Die Freiwillige Feuerwehr in Brandenburg rückt bei allen möglichen Einsätzen aus, wie ihre verbeamteten Kollegen. Trotzdem sind sie bei Unfällen nur schlecht abgesichert. Ein breites politisches Bündnis will sie jetzt besser stellen - und zwar rückwirkend.

Breites Bündnis will Feuerwehrleute besserstellen

"Wenn ich bei der Freiwilligen Feuerwehr bin und gehe zu einer Ausbildung, dann werde ich von der Arbeit freigestellt und kann eine Woche oder länger an die Landesfeuerwehrschule gehen", so Reitsch. "Unsere Mitglieder müssen dafür Urlaub nehmen oder Überstunden abbummeln."

Für die ehrenamtlichen Katastrophenschutzhelfer fordert DRK-Landes-Bereitschaftsleiter Wolfgang Reitsch die Gleichstellung mit Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren - etwa was Lohnfortzahlung im Einsatzfall oder Fortbildung angeht.

Auch Zuschüsse zur persönlichen Schutz-Kleidung sollte das Land künftig bewilligen, sagt der DRK-Katastrophenschutzbeauftragte Gordon Teubert angesichts der geplanten Reform; ebenso eine Anerkennungs-Prämie von 1.000 Euro pro zehn Dienstjahren. "Wir brauchen gute Anreize, um Ehrenamtliche zu gewinnen", erklärt Teubert. Außerdem fordert das DRK Unterstützung bei der Einrichtung von Ehrenamtskoordinatoren in den Kreisverbänden. Es geht um eine halbe Hauptamtlichenstelle pro Kreisverband - zur Entlastung der Ehrenamtler. Das würde das Land 250.000 Euro kosten, schätzt das DRK.

Mehr Anreize und finanzielle Unterstützung - nur so findet sich im ehrenamtlichen Katastrophenschutz auch in Zukunft noch ausreichend Nachwuchs, sagen die Hilfsorganisationen.

DRK-Landes-Bereitschaftsleiter Wolfgang Reitsch betont, die Hilfsorganisationen wollten den Freiwilligen Feuerwehren die geplanten Verbesserungen nicht streitig machen. Es gehe darum, die eigene Situation in den Fokus zu rücken. Er sieht die Gefahr, dass Ehrenamtler zur Freiwilligen Feuerwehr gehen, wenn die Anreize dort größer sind als im Katastrophenschutz. Ziel sei aber, dass auch künftig in Notlagen viele gut geschulte Freiwillige schnell und zuverlässig an Ort und Stelle sind.