In einem Fall, hier ging es um Diebstahl, wurde eine jugendrichterliche Ermahnung ausgesprochen. Hier hatte der Beschuldigte den Angaben zufolge fünf Diebstähle an Mitschülern innerhalb eines Jahres verübt. Als er die Taten beging, war er 16, bzw. 17 Jahre alt. Nach der Erteilung der jugendrichterlichen Ermahnung sei hier das Strafverfahren aber eingestellt worden, so Wenzel. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) habe die Polizei dann "kürzlich" zur vorläufigen Einstellung verpflichtet.



Die beiden anderen Fälle liegen demnach - anders als bisher berichtet - schon etwas zurück. So musste ein 25-jähriger Mann, der wegen Verleumdung verurteilt wurde, bereits im Jahr 2014 nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin wieder in das Auswahlverfahren aufgenommen werden. Die Polizei Berlin habe den Mann inzwischen eingestellt, hieß es.



In dem dritten Fall ging es um einen 18-Jährigen, der mit einer Gaspistole auf Jugendliche geschossen hatte. Die Pistole war mit Signalmunition oder einer Pyroknallpatrone geladen. Zur Tat heißt es ergänzend: "Mit Treffer, ohne Verletzung". Trotz einer Verurteilung wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Freizeitarrest gelangte er 2015 wieder ins Auswahlverfahren.

Bei sogenanntem Freizeitarrest sitzt der Beschuldigte auch in Haft, allerdings nur sehr kurz - eben über den Abschnitt einer "wöchentlichen Freizeit". Meist handelt es sich um ein oder zwei Wochenenden.