Nach dem Scheitern der Kreisreform in Brandenburg wollen Gremien der SPD am Montag über weitere Schritte beraten. Unter anderem muss der Posten des Generalsekretärs neu besetzt werden. Dafür gibt es jetzt einen jungen Nachfolge-Kandidaten.

Der Jüterboger Landtagsabgeordnete Erik Stohn soll neuer Generalsekretär der SPD in Brandenburg werden. Das teilte der SPD-Landesvorsitzende und brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke am Sonntagabend den SPD-Mitgliedern in einem Schreiben mit, das dem rbb vorliegt.