Ein früherer AfD-Politiker hatte am Rande eines Parteitags mehrfach "Sieg Heil" gerufen. Dafür wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt, die er zunächst nicht akzeptieren wollte. Der Richter hat ihn nun anscheindend überzeugt.

Wegen eines "Sieg Heil"-Rufs am Rande eines AfD-Landesparteitags im Januar muss ein ehemaliger AfD-Politiker 1.800 Euro Geldstrafe zahlen. Der 55-Jährige zog am Mittwoch vor dem Landgericht Potsdam seine Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts Zossen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zurück, das damit rechtskräftig wurde.

Der Angeklagte hatte nach eigenem Eingeständnis an einer Hotelbar in Rangsdorf (Teltow-Fläming) "Sieg Heil" gerufen, nachdem Parteifreunde mehrfach die erste Strophe des Deutschlandlieds gesungen hatten.

"Auf dem Parteitag gab es Hetze gegen Zuwanderer und es herrschte eine Stimmung wie in den 1930er Jahren", erklärte der 55-Jährige am Mittwoch in dem Berufungsprozess zu seiner Rechtfertigung. "Mit dem Ruf wollte ich nur provozieren, damit das aufhört."

Der Angeklagte war bereits im Jahr 1998 wegen rechtsextremer und judenfeindlicher Äußerungen vom Amtsgericht Fürstenwalde verurteilt worden.