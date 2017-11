Facebook will viel von seinen Nutzern wissen, doch manchmal überschreitet das Netzwerk auch Grenzen - zumindest nach deutschem Recht. Um vier Spiele spielen zu können, mussten User viele Daten weitergeben. Das war so nicht korrekt, sagt das Kammergericht.

Facebook muss seine deutschen Nutzer nach dem hiesigen Datenschutzrecht detailliert über die Weitergabe ihrer Daten an andere Unternehmen informieren. Das Kammergericht Berlin habe die Berufung des Sozialen Netzwerks gegen ein entsprechendes Urteil des Berliner Landgerichts zurückgewiesen, teilte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Montag mit.



Die Verbraucherschützer hatten geklagt, weil in Facebooks App-Zentrum, in dem Computerspiele von Drittanbietern angeboten werden, Nutzer nicht ausreichend über Umfang und Zweck der Datenweitergabe informiert wurden (Aktenzeichen: 5 U 155/14).