Die FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetnhaus fordert einen Untersuchungsausschuuss, der sich mit den Missständen an der Polizeiakadamie befassen soll. Einen entsprechenden Antrag will sie im Parlament stellen. Verfasser ist der innenpolitische Sprecher der FDP, Marcal Luthe - er würde auch Leiter des Ausschusses werden.

Die Berichte über Missstände an der Berliner Polizeiakademie reißen nicht ab. Rund zehn Polizisten haben sich an die Innenexperten von SPD und CDU gewandt. Die Opposition fordert einen Sonderermittler - doch Polizeipräsident Klaus Kandt will davon nichts wissen.

Ein Ausbilder an der Polizeiakademie hatte in einer anonymen Mail über Hass und Gewalt in der Ausbildung an der Polizeiakademie im Bezirk Spandau geklagt - der rbb berichtete. rbb-Recherchen ergaben außerdem, dass Ausbilder über ein gesunkenes Niveau und manglenden Respekt klagten. Die Polizei räumte Defizite ein und will sich darum kümmern.