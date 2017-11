Berlins Finanzsenator will Steuerschlupflöcher schließen

Nach den Panama Papers kommen die Paradise Papers: eine lange Listen an Firmen und Personen, die Steuertricks angewandt haben. Darunter sind auch Deutsche und Berliner. Der Finanzsenator will nun handeln, damit mehr Steuern eingetrieben werden können.

Bei dem Modell nutzen Gesellschaften mit Grundbesitz legale Steuerschlupflöcher, indem sie statt Grundstücken Anteile übertragen. Unterhalb einer Grenze von 95 Prozent fällt dann regelmäßig keine Grunderwerbsteuer an, denn das Eigentum am Grundstück verbleibt bei der Gesellschaft.

Der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen sieht Handlungsbedarf bei der Besteuerung von Immobiliengeschäften. Angesichts neuer Enthüllungen über weltweite Steuertricks in den Paradise Papers müssten bestehende Regelungen für Personen- und Kapitalgesellschaften erweitert werden, "um eine möglichst umfassende Besteuerung auch bei Gesellschafterwechseln zu gewährleisten", erklärte der SPD-Politiker am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den sogenannten Share Deals."

In der ARD wurde Kollatz-Ahnen mit den Worten zitiert, dem Land Berlin gehe durch Share Deals ein dreistelliger Millionenbetrag an Steuereinnahmen pro Jahr verloren. "Die Dynamik und der hohe Konkurrenzdruck auf dem Berliner Wohnungsmarkt führen bei großen Unternehmen zum Bedürfnis, Lücken im geltenden Recht für sich zu nutzen", ergänzte er am Montag.

Eine von der Finanzministerkonferenz eingesetzte Arbeitsgruppe, in der auch Berlin vertreten sei, prüfe mögliche Änderungen des Gesetzes zur Grunderwerbsteuer. Es lägen bereits Lösungsvorschläge vor, deren verfassungsrechtliche Zulässigkeit derzeit ein Gutachter untersuche.