Vor dem AfD-Bundesparteitag am Wochenende brodelt es in der Partei: Der gemäßigte Berliner AfD-Mann Pazderski will für die Parteispitze kandidieren - dem rechten Flügel passt das offenbar so gar nicht. Nach ARD-Informationen erwägt Gauland, gegen ihn anzutreten.

In der Bundes-AfD bahnt sich offenbar ein neuer Machtkampf um die Parteiführung an. Nachdem der Berliner Landeschef Georg Pazderski Anfang der Woche erklärt hatte, jetzt auch auf Bundesebene Parteichef werden zu wollen, hängt sich nun auch Alexander Gauland rein: Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios vom Donnerstag schließt der AfD-Fraktionschef im Bundestag eine Kandidatur nicht aus. Der 76-jährige Gauland werde vom rechtsnationalen Flügel gedrängt, für den Parteivorsitz anzutreten, heißt es aus Kreisen der Partei. Damit solle verhindert werden, dass der als gemäßigt geltende Pazderski an die Parteispitze gewählt wird. Gauland will demnach kurzfristig auf dem Parteitag entscheiden, ob er sich zur Wahl stellt.

Derzeit wird die AfD auf Bundesebene eigentlich von einer Doppelspitze geführt. Zur Zeit amtiert allerdings Jörg Meuthen allein als Bundesvorsitzender, nachdem die einstige Co-Vorsitzende Frauke Petry aus der Partei ausgetreten ist. Meuthen hat seine erneute Kandidatur bereits angekündigt und wird darin von Gauland unterstützt. Die "Bild" (Freitag) berichtete, Gauland wolle - sollte er kandidieren und gewählt werden - eine Doppelspitze bilden.



Dass Pazderski jedoch neben Meuthen, der sich selbst zur Mitte der Partei zählt, einen Platz an der Spitze der Partei erobert, will Gauland aber offenbar verhindern. Pazderski gilt als gemäßigt. Er will die AfD professionalisieren und mittelfristig als Partner für Mitte-Rechts-Koalitionen etablieren. Dem rbb sagte er am Mittwoch, die AfD müsse sich in dem "Vakuum" rechts der CDU positionieren, er betonte aber auch: "Unser Ziel muss es sein, dass wir eine konservative Volkspartei werden, die auch für größere Wählerschichten wählbar ist."

Gauland sprach sich jedoch in einem Interview mit der Oldenburger "Nordwest-Zeitung" am Donnerstag deutlich gegen die Kandidatur von Pazderski für den Bundesvorsitz aus. Er würde jemanden aus den neuen Bundesländern bevorzugen, weil die AfD dort besonders stark sei, sagte der Gauland dem Blatt. Gauland war bei der Bundestagswahl als Direktkandidat in Frankfurt (Oder) angetreten, unterlag aber dem CDU-Abgeordneten Martin Patzelt. Gauland zog über die Landesliste der AfD ein.

Pazderski konterte noch am selben Tag: "Das Argument ist an den Haaren herbeigezogen." Kein anderer Landesverband stehe so für Ost und West wie die Berliner AfD.