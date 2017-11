Audio: Inforadio, 09.11.2017, Anke Michel

Mauerfall und Pogromnacht - Berlin und Brandenburg erinnern sich

09.11.17 | 08:05 Uhr

Der 9. November ist in mehrfacher Hinsicht historisch: Vor 28 Jahren fiel die Berliner Mauer, vor 79 Jahren zerstörten die Nazis in der Pogromnacht jüdische Geschäfte. In Berlin und Brandenburg wird am Donnerstag in zahlreichen Gedenkveranstaltungen daran erinnert.



Berlin und Brandenburg erinnern am Donnerstag an vielen Orten an den Mauerfall 1989 und die Pogromnacht 1938. In der zentralen Gedenkstätte an der Bernauer Straße werden am Vormittag Kerzen für die Opfer der deutschen Teilung entzündet und Rosen niedergelegt. Dazu wird auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet. Der Fall der Mauer habe den Weg zu einem geeinten, demokratischen Deutschland eröffnet, sagte Müller im Vorfeld des Gedenktages. Zugleich rief er alle Bürger auf, sich für Freiheit und Demokratie zu engagieren. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will einen Kranz an der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam niederlegen. Dort wird auch Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Freitag auf die Grenzöffnung zurückblicken, die dort einen Tag später erfolgte.

Namen von über 55.000 getöteten Berliner Juden verlesen

Gleichzeitig wird am Donnerstag auch der Reichspogromnacht gedacht. Berlins Regierender Müller (SPD) wird am Nachmittag zu einer Veranstaltung im Jüdischen Gemeindehaus in Berlin-Charlottenburg erwartet. Er werde Worte des Gedenkens sprechen, zudem sei eine Kranzniederlegung geplant, kündigte die Jüdische Gemeinde an.



Bereits ab dem Vormittag werden vor dem Gemeindehaus in der Fasanenstraße die Namen der über 55.000 ermordeten Berliner Juden verlesen. Auch in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) wird am Donnerstag der Opfer der Pogromnacht gedacht. Schon vor dem historischen Datum hatte Woidke gemahnt, Freiheit und Demokratie zu verteidigen und sich gegen Rechtsextemismus einzusetzen. "Ein lebenswertes und demokratisches Deutschland gibt es nur, wenn die Grundwerte geschützt werden", sagte der SPD-Politiker.

Bilder aus 28 Jahren Berliner Mauer

US-amerikanische Marinesoldaten und Passanten vor der eingemauerten Versöhnungskirche an der Bernauer Straße im Jahr 1961.



Absperrungen und Mauern machen die einstige Mitte der Stadt, den Potsdamer Platz - hier eine Ansicht aus dem Jahr 1962 -, zu einer Brache.



1966 am Checkpoint Charlie (West-Berlin) - Absperrungen, Zäune, Mauern, Panzersperren, Überwachungstürme - die DDR riegelt ab. Hinweisschilder mit merkwürdigen Botschaften deuten auf die Absurdität der Situation.



Acht Jahre nach ihrem Bau trennen die Mauer und der Todesstreifen in der Nähe des Bethaniendamms in Kreuzberg Berlin-West und Berlin-Ost (1968).



Spreebogen mit der Mauer auf dem Ostberliner Ufer (1975).



Ein Schild auf der Westberliner Seite - Aufnahme aus dem Januar 1977- deutet auf die Verlogenheit der Situation: Auf der Brücke der Einheit trennen die Sperranlagen Potsdam und Berlin.



Auf der Kreuzberger Seite kann jeder dicht an die Mauer - wie hier 1981 Kinder auf einem Spielplatz in Kreuzberg - im Osten dagegen Kontrollen, Sperrgürtel und Zäune, die verhindern sollen, dass die Menschen sich den Anlagen auch nur nähern.



Am 10. August 1981 genießen junge Männer den Sommer in Berlin - am Neuköllner Landwehrkanal vor der Berliner Mauer.

Die Aussichtstürme sind für viele im Westen nicht nur eine gute Möglichkeit, einen Blick in die "Zone" zu wagen: Weil die Ostler nicht rüber können, und manche Westler nicht in den Osten reisen können oder dürfen, winken sie sich hier zu.



Die Schikane "Grenzkontrolle": Die Ost-Kontrolleure sorgen dafür, dass sich an vielen Tagen kilometerlange und stundendauernde Staus an den Übergängen von Westberlin zur DDR bilden: So auch hier in Dreilinden im Jahr 1981.

Absurde Situation - die Spree und ihre Kanäle bildeten gleich an mehreren Stellen die Grenze: Hier zwei Kinder aus Westberlin im Gummiboot mit selbst gebasteltem Segel auf dem Landwehrkanal in Neukölln (1981).



Weil die Häuser einer Straße von verschiedenen Bezirken verwaltet wurden, gehörten gegenüberliegende oder benachbarte Häuser mit der Grenzziehung plötzlich zu anderen Ländern: Die Heidelberger Straße trennt Treptow von Neukölln. Die Mauer machte aus einem Verwaltungsakt eine Staatsgrenze.



Perfekt sollte sie sein, undurchlässig: die komplette Abriegelung durch die Mauer (hier an Heidelberger Straße 1984).



Eberhard Diepgen, vor und nach dem Mauerfall Regierender Bürgermeister von Berlin, zeigt hier im Oktober 1984 von einem Balkon des Reichstagsgebäudes auf die Mauer am Brandenburger Tor.



Der Gropiusbau - kriegsgeschädigt, aber erhalten, führte durch seine Lage am Rande der Mauer ein Randdasein (Aufnahme von 1985).



Die große Leere: Der Mauerstreifen zeigte meist nur noch Spuren der alten Straßenstrukturen, weil die DDR viele Häuser an der Mauer abreißen ließ (Aufnahme mit Blick auf Berlin-Mitte aus dem Jahr 1985).



Eine Kirche im Weg - die Versöhnungskirche an der Bernauer Straße neben dem Friedhof Ackerstraße hatte zwar den Krieg überstanden, der DDR aber stand das Gotteshaus im Weg bei der Perfektionierung seiner Maueranlagen: 1985 wurde sie abgerissen.



Im März 1986 stehen Besucher auf einer Aussichtsplattform an der Berliner Mauer.



Der Blick der Touristen: Von Tiergarten aus konnten die Menschen auf einer Beobachtungsplattform direkt vor dem Brandenburger Tor in den Grenzstreifen gucken: Hier 1986 Soldanten der Grenztruppen der DDR auf Patrouille.



Wenig Berührungsängste: Am Vatertag 1986 feiern einige Männer auf der Kreuzberger Seite.



Ein Tor ohne Durchkommen: Das Brandenburger Tor - hier 1986 - liegt auf dem Territorium von Berlin-Mitte. Für keinen Besucher der Stadt war es zugänglich.



Absurde Ruhe im Sommer 1986: Im Schatten der Mauer auf der Westseite befand sich das Niemandsland, wie hier in Kreuzberg.



Ausblick auf den Mauerstreifen am Bethaniendamm in Kreuzberg im Jahr 1986.



Vor allem für Touristen ein absurder Anblick: Das Brandenburger Tor (hier im Jahr 1986) lag mitten in der Stadt - aber auch mitten im Grenzstreifen und war darum für keinen zugänglich.



Für Kinder in Kreuzberg 1987 nur schwer zu verstehen: Fällt der Ball über die Mauer, ist er in einem anderen Land und für immer verschwunden, es sei denn ein Soldat kickt ihn zurück.



Als würde die Mauer nicht schon alles sagen: Schilder stellten klar, in welchem Sektor der Stadt man sich befand.



Schilder in der Mitte der Havel und eine Mauer am Ufer: Gleich an mehreren Stellen bildete das Wasser die Grenze zwischen Ost und West (1987).

Der Engeldamm zwischen Mitte und Kreuzberg war die Grenze: Von der Thomas-Kirche - hier 1987 - konnte man zwar nach Berlin-Mitte gucken, aber rüber ging es hier nicht.



Im Frühjahr 1989 schien die Trennung der beiden Stadthälften noch ein Fakt für die Ewigkeit: Am 1. Mai spaziert hier eine türkische Familie entlang der Mauer.



Im November 1989 sorgte am Potsdamer Platz auf der Westberliner Seite eine Protestaktion für einen Polizeieinsatz.



Sehr schnell nach Maueröffnung im November 1989 wurden die Sperrmauern und Anlagen zu beliebten Besuchsorten für Touristen und Berliner. Die Grenzer waren verschwunden.



In den Tagen nach der Maueröffnung im November 1989 wurden die Grenzübergänge zu Nadelöhren: Neue Überwege mussten her. Also wurden - wie hier an der Schlesischen Straße zwischen Kreuzberg und Treptow - Mauerteile abgerissen.



Schon wenige Wochen nach Maueröffnung können die Berliner und ihre Gäste Weihnachten 1989 auf dem Areal um das Brandenburger Tor wieder frei zwischen Ost und West spazieren.



Diesmal kein Stau, weil so streng kontrolliert wird - am 15. November 1989 wollen die Ostdeutschen in den Westen: Stau auf einer Autobahn Richtung Westdeutschland.



Auch wenn die Ostdeutschen im November auf ihrem Weg in den Westen dann doch mal im Stau stehen - hier ärgert sich kaum einer.



Die Grenzer sind weg: Jetzt, im Frühjahr 1990, fährt hier die Ostberliner Polizei Streife zwischen Bezirken Treptow und Neukölln.



Die einstige hochbewachte Mauer ist 1990 nur noch eine Ruine: An der Heidelberger Straße spazieren die Menschen im einstigen Todesstreifen.



Die Vorboten der großen Feiermeile auf der Schwedter Straße hinter dem Jahn-Sportpark: 1990 findet im ehemaligen Mauerstreifen eine Baumpflanzaktion statt, an der sich hunderte Berliner beteiligen. | Weitere Bildergalerien

Mehrfach historischer Tag

Der 9. November ist für Deutschland in mehrfacher Hinsicht ein historisch bedeutsames Datum: 1918 rief Philipp Scheidemann (SPD) an dem Tag die deutsche Republik aus. 1938 zerstörten die Nazis in der Pogromnacht zahlreiche Synagogen und Läden von Juden, viele Juden wurden verschleppt und ermordet. 1989 schließlich fiel an dem Tag die Berliner Mauer.