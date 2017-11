Die Schausteller hatten argumentiert, wenn von staatlicher Seite zusätzliche Maßnahmen gefordert würden, müssten sie auch von allen getragen werden. Am 19. Dezember jährt sich der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, bei dem zwölf Menschen gestorben waren.

Es sei bereits viel getan worden, jedoch könne es keine 100-prozentige Sicherheit vor Terroranschlägen geben, so der SPD-Politiker. Geisel rief dazu auf, wachsam zu sein, aber in größtmöglichem Maße auch unbeeindruckt zu bleiben.

Angesichts der Vorwürfe zu Missständen an der Berliner Polizeiakademie erwägt der Innensenator nun offenbar mehr Lehrkräfte einzustellen.



Bei der Betreuung könne man nachsteuern, sagte Geisel in dem Interview. Zugleich wies er Vorwürfe gegen Polizeischüler zurück. Behauptungen wie die, es fehle Schülern an Sprachkenntnissen, seien abwegig. Es gebe immer schwierige Fälle, aber nicht jeder, der an der Akademie ausgebildet werde, werde auch Polizist.