Gescheiterte Kreisgebietsreform in Brandenburg - CDU-Chef Senftleben fordert Neuwahlen

05.11.17 | 21:41 Uhr

Die Notbremse für die Kreisgebietsreform ist für die Opposition in Brandenburg ein gefundenes Fressen: Die CDU fordert Neuwahlen. Landesparteichef Ingo Senftleben will dafür am Dienstag den ersten Schritt machen.

Nach der gescheiterten Kreisgebietsreform hat Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben erneut angekündigt, eine Neuwahl auf den Weg zu bringen. Dazu wolle er am Dienstag im Landtag einen Antrag auf Auflösung des Parlaments einreichen, sagte Senftleben in einem Interview der Zeitung "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Montagsausgabe).

Den Wählern müsse die Chance gegeben werden, zu entscheiden, welche Politik sie in den nächsten Jahren wollten, so Senftleben. Gemäß der Landesverfassung kann sich der Landtag in Potsdam auflösen, wenn eine Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder dafür stimmt.

Stohn soll Geywitz nachfolgen

Nach heftigem Widerstand hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am vergangenen Mittwoch die umstrittene Reform gestoppt. Seine Fraktion will am Dienstag beraten, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Es wird damit gerechnet, dass Regierungs- und Parteichef Dietmar Woidke dann auch einen Vorschlag für die Nachfolge von Klara Geywitz als Generalsekretärin der Partei vorstellt. Wie der Jüterboger SPD-Landtagsabgeordnete Erik Stohn mitteilte, soll er die Nachfolge antreten. "Landesparteichef Dietmar Woidke hat mich gefragt und ich habe gerne angenommen", sagte Stohn am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. "Klara Geywitz will mich dabei unterstützen." Die Personalie muss Mitte November vom Landesparteitag der SPD bestätigt werden. Geywitz hatte ihr Amt nach dem Scheitern des zentralen Reformvorhabens von Rot-Rot niedergelegt. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hingegen hatte einen Rücktritt ausgeschlossen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 05.11.2017, 19.00 Uhr