Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat in Berlin zu drei Protestkundgebungen aufgerufen. Diese sollen in der kommenden Woche stattfinden. Die Lehrkräfte treten aber nicht in den Streik.

Im Haushaltsentwurf des Senats für die beiden kommenden Jahre sei aber nur Geld für ein Drittel der insgesamt 6.000 Betroffenen vorgesehen. Deshalb müsse der Haushaltsentwurf entsprechend nachgebessert werden. Die Bildungsverwaltung argumentiert, vereinbart sei, dass die Lehrer sich fortbilden müssen, bevor sie mehr bekommen. Das sei nicht für alle auf einmal möglich. Die rot-rot-grüne Koalition will ihren Haushalt für 2018 und 2019 im Dezember verabschieden.

Die Kundgebungen der GEW sollen am kommenden Montag um 14:15 Uhr vor dem Kino Delphi, am Mittwoch um 08:30 Uhr vor der Senatsbildungsverwaltung und am Donnerstag um 14:15 Uhr vor der Max-Taut-Schule in Berlin-Lichtenberg stattfinden.