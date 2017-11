Ulrich Petzinna Hohen Neuendorf Donnerstag, 09.11.2017 | 16:38 Uhr

Die Illegalität hat wieder mal gesiegt in Berlin. Statt hart durchzugreifen und die ganzen Dealer in Abschiebehaft zu stecken, wird resigniert und den Anwohnern werden wieder diese kriminellen Zustände zugemutet. Was ist denn mit den anderen "Handelsplätzen"? Allein am RAW Gelände wurde ich im Dunkeln bereits mehrfach angesprochen, obwohl ich kaum wie ein Konsument von dem Dreck aussehe.