In ihrer Parteitagsrede hat die Brandenburger Grünenchefin Petra Budke die regierende SPD scharf angegriffen. Das kam bei den Teilnehmern des Landesparteitags offenbar gut an: Budke sowie ihr Mitstreiter Clemens Rostock wurden als Führungsduo wiedergewählt.

Budke führt die Landespartei bereits seit vier Jahren. Rostock ist seit drei Jahren Landesvorsitzender. Er hatte das Amt im Herbst 2014 von Benjamin Raschke übernommen, der als Abgeordneter in den Landtag wechselte.

Petra Budke und Clemens Rostock sind als Führungsduo der Brandenburger Grünen bestätigt worden. Auf einem Landesparteitag in Falkensee (Havelland) stimmten am Samstag 87,7 Prozent für Budke, Rostock kam auf 83,7 Prozent.

In ihrer Parteitagsrede hatte Budke die regierende SPD angegriffen. Die Absage der geplanten Kreisgebietsreform durch Ministerpräsident Dietmar Woidke zeige einen desaströsen Zustand der Regierungspolitik, so Budke. Der SPD sei " jeder Blick dafür, was die Menschen im Land bewegt, verloren gegangen", sagte sie.

Fraktionschef Axel Vogel hingegen forderte dennoch die oppositionelle CDU auf, die Diskussion über Neuwahlen zu beenden. Die CDU und die AfD waren am vergangenen Mittwoch im Landtag mit jeweils eigenen Anträgen auf Auflösung des Landtags und Neuwahlen gescheitert. Die CDU hatte ihren Antrag damit begründet, dass die Regierung von Dietmar Woidke mit der Absage der geplanten Kreisgebietsreform ihre Glaubwürdigkeit verloren habe. Die AfD hatte ihren Antrag schriftlich gar nicht begründet. "Rot/Rot hat fertig", sagte Kalbitz während der Debatte dazu.