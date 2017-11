Händler am Breitscheidplatz wartet weiter auf Entschädigung

Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wird derzeit wieder aufgebaut. Mit dabei sind auch Händler, die vom Anschlag vor knapp einem Jahr betroffen sind. Doch Buden-Besitzer Max Müller wartet nach wie vor auf Entschädigung.

Auf den ersten Blick sieht auf dem Berliner Breitscheidplatz alles aus wie immer Ende November: Die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt laufen auf Hochtouren. Doch das, was vor elf Monaten genau hier passiert ist, ist längst nicht vergessen. Immer wieder bleiben Menschen vor den Blumen und Kerzen stehen, die auf dem Platz an den Anschlag vom 19. Dezember erinnern, an die Opfer und die Hinterbliebenen.

Offene Fragen bei der Aufarbeitung gibt es auch noch bei einigen Händlern, die im vergangenen Jahr ihren Stand auf dem Markt hatten - unter ihnen Max Müller. Er ist empört über die bürokratischen Hürden, mit denen er nach dem Anschlag zu kämpfen hatte. Am 19. Dezember vor einem Jahr war der Attentäter Anis Amri mit einem schwarzen Lastwagen direkt in Müllers Glühwein-Bude gerast.

Als der rbb ihn im Juni dieses Jahres befragte, kämpfte der Standbetreiber noch mit Bildern von zerfetzten Körpern in seinem Kopf - und war entsetzt darüber, wie schwer es ist, Hilfe zu bekommen. Sechs Monate Wartezeit - das ginge gar nicht, beschwert sich der Budenbetreiber. Der Antrag auf Schadenersatz hätte nach seinen Worten spätestens nach zwei Monaten bewilligt werden müssen. Stattdessen habe er im Juni einen Härteleistungsantrag ausfüllen müssen.