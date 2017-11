Beweise in Goldmünzen-Fall sollten wohl vernichtet werden

Einbruch in Polizeigelände

Das ist nicht ausgedacht: Mitglieder eines arabischen Clans fahren ein Rennen - mit dem Auto, in dem offenbar die gestohlene Goldmünze aus dem Bode-Museum transportiert wurde. Dann brechen Unbekannte in ein Polizeigelände ein und versuchen, in dem beschlagnahmten Auto Spuren zu beseitigen.