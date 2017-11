Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat Vorwürfe zurückgewiesen, in der Hauptstadt würden zu wenig ausländische Kriminelle abgeschoben. In diesem Jahr seien aus Berlin bereits 1.500 Menschen in ihre Heimatländer abgeschoben worden, sagte Geisel am Montag im Innenausschuss. Damit liege Berlin nach absoluten Zahlen auf dem fünften Platz aller Bundesländer. "Berlin ist an dieser Stelle durchaus tätig. Täter, die Gewaltdelikte begangen haben, werden konsequent abgeschoben." Allerdings müsse man zwischen Kriminellen und anderen Ausländern und Einwanderern unterscheiden, sagte Geisel.