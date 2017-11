Angesichts der Vorwürfe zu Missständen an der Berliner Polizeiakademie will der Innensenator die Betreuung der Auszubildenden zu verbessern. "Ich denke darüber nach, den Personaleinsatz in der Polizeiakademie zu erhöhen, also mehr Lehrer einzustellen", sagte er der rbb-Abendschau am Mittwoch. "Da können wir nachsteuern."