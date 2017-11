Während der Inhaftierung des Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner in der Türkei versammelten sich viele Unterstützer in der Berliner Gethsemanekirche. Es war nicht das erste Mal, dass die Kirche zu einem Ort des Protests wurde.

Dieter Wendland, Gemeindemitglied : Wir haben regelmäßig Andachten für ihn durchgeführt, das war ein Anliegen von sehr vielen Menschen. Nicht nur von Gemeindemitgliedern, sondern auch von Menschen, die davon erfahren haben und von überall in der Stadt – manche auch von sehr weit entfernt – in die Gethsemanekirche kamen und mit uns gebetet haben.

Bellmann: Das ist auf jeden Fall anders. Unsere Kirche war in diesem Fall ein Raum für ganz viele Menschen, die in dieser Zeit Sorge hatten und ganz viel Hoffnung – dazwischen pendelte es immer wieder. Sie haben diesen Ort ausgesucht, um die unterschiedlichen Gefühle miteinander zu teilen. Und es sind auch Menschen gekommen, die im Kiez wohnen und nicht zur Gemeinde gehören. Die haben unsere Sorge geteilt, auch wenn sie nicht jede Sprache oder jedes Gebet mit uns teilen.

Wendland: Ich gehörte von Oktober 1989 dem Gemeindekirchenrat an und erstmal ging die Anfrage an uns: Lasst ihr das mit der Mahnwache zu? Das hat natürlich Diskussionen gegeben, das musste man sich trauen. Einige von uns waren Eltern kleiner Kinder und man wusste genau: Wenn du hier eine Lippe riskierst, das wird sehr genau registriert. Wir haben dann am Erntedankfesttag beschlossen, die Mahnwache zuzulassen und uns zu beteiligen.

1989 ging es ja nicht nur um Sorgen, sondern um essentielle und berechtigte Ängste. Keiner wusste was passiert, Menschen hatten Angst, in der Kirche registriert oder verhaftet zu werden. Das erforderte Mut, die Kirche aufzusuchen - auf den man stolz sein kann.

Für Erdogan ist er ein "Spion", angeklagt wegen Beteiligung in einer "Terrororganisation": Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen den Berliner Aktivisten Peter Steudtner in der Türkei. Nicht mal sein Anwalt hat Akteneinsicht. Seine Gemeinde ist besorgt.

Wendland: Damals war nicht so viel speziell, außer dass sie super zentral lag. Es gab viel Platz und die Kirchenleitung hatte beschlossen: Wenn wir was aufmachen, dann machen wir Gethsemane auf.

Bellmann: Es ist beides wichtig. Als Kirche leben wir schon auch davon, dass wir zum Teil jahrhundertealte Gebete wie das Vaterunser in unseren Gottesdiensten beten. Das ist eine wichtige Kraftquelle für uns. Für ist vor allem wichtig, dass wir das Leben zur Sprache bringen – in der Gemeinde und in den Gottesdiensten. Und zum Leben gehört eine politische Dimension dazu.

Es gibt zwei Thesen: Kirche wird beliebig, wenn sie politisch wird. Die anderen sagen: Wenn ihr nicht mehr Mitglieder verlieren wollt, dann müsst ihr politisch sein. Liegt die Wahrheit in der Mitte?

Bellmann: Ich würde schon genau hingucken, was es heißt politisch zu sein. Ich möchte, dass wir die Menschen in den Blick nehmen und aufmerksam sind für das, was Menschen brauchen. Dazu gehören auch die, die an den Rändern der Gesellschaft leben. Das ist unsere Aufgabe, dafür müssen wir Aufmerksamkeit haben.

Wendland: Jesus Christus ist ein berühmtes Beispiel und hat sich ja auch den Leuten zugewandt, die am Rande der Gesellschaft waren. Das ist auch unsere Aufgabe und unser Zeugnis.