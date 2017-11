Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Rechnungshof - Brandenburgs Schuldenabbau könnte 100 Jahre dauern

27.11.17 | 13:17 Uhr

Wenn die Rechnungsprüfer vom Landesrechnungshof ihren Jahresbericht vorlegen, geht es selten gut aus für die Landesregierung. In diesem Jahr stellen die Kontrolleure fest: So wird das nichts mit dem Schuldenabbau in Brandenburg.

Der Rechnungshof Brandenburg hat kaum ein gutes Haar an der Finanzpolitik der rot-roten Landesregierung gelassen. Insbesondere die Pensionen bereiten den Kontrolleuren Sorgen. Die Versorgungsausgaben für pensionierte Beamte belasteten den Haushalt zunehmend, heißt es in ihrem Jahresbericht, der am Montag vorgelegt wurde. Daher sei es kritisch, dass die Zahlungen in den Versorgungsfonds seit diesem Jahr ausgesetzt und auch keine anderen Maßnahmen zur Entlastung künftiger Haushalte vorgesehen seien.

Verschuldung bleibt auf hohem Niveau

Zugleich bleibe die Verschuldung hoch. "Selbst bei Beibehaltung einer jährlichen Tilgung von 180 Millionen Euro würde der Abbau aller Altschulden des Landes Brandenburg rund 100 Jahre dauern", heißt es in einer Mitteilung. Sollte das Zinsniveau um einen Prozentpunkt steigen, bedeute dies auf mittlere Sicht höhere Ausgaben von ebenfalls 180 Millionen Euro im Jahr. Derzeit ist Brandenburg nach Angaben des Bundes der Steuerzahler mit rund 20 Milliarden Euro verschuldet. Und dies wird sich bei der derzeitigen Finanzpolitik wohl auch nicht so schnell ändern.

Kritik an Personalplanung und IT-Sicherheit

Bereits vorab waren Informationen aus einem internen Papier durchgesickert. In diesem Papier kritisiert der Rechnungshof auch die IT-Sicherheit in der Landesverwaltung. Angesichts der hohen möglichen Schäden solle mehr in die IT-Sicherheit in der Verwaltung investiert werden, hieß es am Wochenende. Dies sei weder in den Koalitionsvertrag übernommen noch umgesetzt worden - die Bewertungs-Ampel wurde hier auf "Rot" gestellt. Zugleich bekräftigte der Rechnungshof seine Forderung nach einer Verbesserung der IT-Sicherheit. Das berichtete die dpa. Kritisiert wird demnach auch die Personalplanung. Bisher würden nur wenige Behörden ihren Bedarf analytisch ermitteln. Es sei daher nicht nachvollziehbar, ob der geltend gemachte Personaleinsatz auch dem tatsächlichen Bedarf entspreche. Die Landesregierung habe zudem die geforderte Obergrenze von 40.000 Personalstellen im Jahr 2022 aufgegeben. 2014 hatte der Landesrechnungshof eigenen Angaben zufolge allen Parteien eine Empfehlungsliste für mögliche Entscheidungen gegeben, diese seien weitgehend unbeachtet geblieben, woraus man nun noch einmal hinweise, hieß es.



