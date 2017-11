Die Berliner CDU-Landesvorsitzende Monika Grütters hat der FDP und der SPD vorgeworfen, verantwortungslos zu handeln. Grütters äußerte sich entsprechend am Dienstagmorgen im rbb. Den Sozialdemokraten warf die CDU-Politikerin Verantwortungslosigkeit vor, weil sie sich weigerten, überhaupt über eine Koalition zu sprechen. Das sei man aber der Bevölkerung schuldig, sagte Grütters in der rbb-Welle radioeins.

Nach Christian Lindners Ausstieg war es mit der Jamaika-Sondierung vorbei. rbb|24 hat sich am Wittenbergplatz nach Stimmen dazu umgehört. Lieblingszitat: "Dat ganze Tohuwabohu für die Katz!"

Laut Grütters ist die führende Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel durch das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen nicht in Frage gestellt. "Nötig sind stabile Verhältnisse", betonte die CDU-Landeschefin.



Annalena Baerbock, Mitglied im Grünen-Sondierungsteam, begrüßte es, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier alle Parteien aufgerufen hat, zu prüfen, ob nicht doch eine Koalition möglich ist.



Zur Frage einer schwarz-grünen Minderheitsregierung sagte die Brandenburger Bundestagsabgeordnete im rbb, theoretisch finde sie das sehr interessant. Praktisch könne sie sich das in der derzeitigen Situation aber nur schwer vorstellen. "Ich fände es falsch, jetzt Wünsche zu äußern oder zu spekulieren", so Baerbock im rbb.