Andreas Buntrock Berlin Montag, 20.11.2017 | 08:13 Uhr

Wenn die Sondierer ihre seit dem Beginn der Gespräche am 20. 10. 2017 bei jeder Gelegenheit zur Schau getragene tolerante, kompromissbereite und demokratische Grundhaltung selbst ernst nehmen, müssten ja in den nächsten Tagen vielleicht im Lauf dieser Woche s ä m t l i c h e Konzeptpapiere und Sondierungsprotokolle dauerhaft auf den Internetseiten der sondierenden Parteien www.cdu.de, www.csu.de, www.fdp.de und www.gruene.de veröffendtlicht werden.



Am ausführlichsten waren in dieser Hinsicht bisher www.gruene.de.



Beim Auruf der "Sondierungspapiere" unter www.cdu.de rate ich zur Vorsicht. Ich behaupte keineswegs, das die Internetseite durch das Treiben interner oder externer Verursacher gehackt wurde. Tatsache ist, das beim Versuch, ein solches Sondierungspapier auszudrucken, mein Drucker den Geist aufgab. Er hatte aber auch schon etliche Jahre treue Dienste geleistet. (wenn der Redaktion der dritte Absatz zu heiss ist, veröffentlichen Sie bitte wenigstens die Absätze 1 und 2.)