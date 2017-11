Der bisherige ständige Vertreter des Berliner Leitenden Oberstaatsanwalts, Jörg Raupach, rückt auf. Der Senat hat am Dienstag der Ernennung Raupachs zum Leiter der Staatsanwaltschaft zugestimmt. Sein Vorgänger Andreas Behm verlässt Berlin.

"Herr Raupach ist ein erfahrener Staatsanwalt und die beste Besetzung für diese Stelle. Mit ihm stärken wir die Strafverfolgung in Berlin. Ich freue mich, dass ich die Spitze der Staatsanwaltschaft Berlin wieder besetzen konnte", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Dienstag in Berlin.

Jörg Raupach ist geborener Berliner und seit 1990 als Staatsanwalt im Dienst. Er war seit 2015 der Ständige Vertreter des Leitenden Oberstaatsanwalts in Berlin. Seine Ernennung erfolgte auf Vorschlag des Justizsenators. Raupach solle "in den nächsten Wochen" seine Ernennungsurkunde erhalten, erklärte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz.