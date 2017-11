Wahrscheinlich wäre ein fliegender Teppich nicht so schlimm gewesen. Eine Wunderlampe wäre auch noch gegangen. Aber ein Halbmond? Die Berliner CDU jedenfalls hat auf einem Neuköllner Spielplatz einen "schwachsinnigen" Beitrag zur Völkerverständigung ausgemacht.

In Neukölln sorgt ein neuer Spielplatz für Aufregung. Das vom Bezirk gestaltete Areal hat Palmen, Kletterbäume im Bambusoutfit und eine Edelstahlrutsche. Für Aufregung aber sorgt die Holzhaube auf dem Klettergerüst: Sie trägt einen Mond. Ein "muslimisches Symbol" hat hier die "Berliner Zeitung" ausgemacht und dazu den CDU-Politiker Burkard Dregger befragt. Der ist empört und nennt die Gestaltung "schwachsinnig". "Vermutlich hat sich dieses doch sehr fragwürdige Projekt irgendein Beamter ausgedacht, der meint, er hätte damit einen Beitrag zur Völkerverständigung erreicht", zitiert das Blatt Dregger, der auch integrationspolitischer Sprecher seiner Landespartei ist.

Die Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) allerdings widerspricht der Interpretation und fordert die CDU auf, ein wenig genauer hinzusehen: Das sei eine orientalische Burg mit Basar und diese habe sich die benachbarte Kita gewünscht, denn sie trägt den Namen "Ali Baba und seine Räuber". Der Name stammt aus einem ausgesprochen populären Kinderbuch: "Märchen aus 1001 Nacht".



Beim üblichen Beteiligungsverfahren der Nachbarschaft habe sich die Kita ein Spielgerät gewünscht, das die Geschichte ihres Namensgebers widerspiegele, so Giffey. So etwas sei Tradition im Bezirk, es gebe auch Spielplätze zu Käpt'n Blaubär oder Pippi Langstrumpf, sagte die Bezirksbürgermeisterin der Zeitung.