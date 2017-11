Audio: Kulturradio | 15.11.2017 | Ulrike Bieritz

Kommentar | Humanistischer Verband wird Kirchen gleichgestellt - Ein Stachel im Fleisch von Katholiken und Protestanten

15.11.17 | 15:48 Uhr

Der Humanistische Verband wird den Kirchen gleichgestellt. Kultursenator Lederer nennt das ein wichtiges Zeichen für das säkulare Berlin. Ulrike Bieritz fragt sich, ob mit den gleichen Rechten die teils heftige Kritik an der Kirche durch den Verband nun aufhört.



Berlin ist gar nicht so weit vorn. Bayern und Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben diesen Schritt schon längst getan: Der Humanistische Verband als Vertreter der Konfessionslosen wird Körperschaft des öffentlichen Rechts und damit den Kirchen gleichgestellt.

Was möglicherweise dem einen oder anderen merkwürdig vorkommen mag, meinen wir doch schon immer: In unserer Region gäbe es besonders viele Anhänger des Humanistischen Verbandes, weil besonders wenig Menschen Mitglied einer Kirche oder anderer Religionsgemeinschaft sind, so im Großen und Ganzen gesehen.

Verband bekommt gleiche Rechte der Kirchen

Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zu sein, hat durchaus Vorteile und ist in der Tat kein Privileg nur der Kirchen. Wer diesen privilegierten Status hat, darf für seine Mitarbeiter ein eigenes Dienstrecht kreieren, hat Vorrechte beim Immobilienerwerb und kann von seinen Mitglieder Steuern einziehen. Was in diesem Fall besonders bemerkenswert ist: Gerade der Humanistische Verband, der sich als Interessenvertretung der religionsfreien Bevölkerung versteht, hat bisher vor allem gegen die Kirchensteuer gewettert. So mancher kennt den überlebensgroßen Jesus, vielmehr in diesem Jahr Luther, mit dem vor jeder großen kirchlichen Veranstaltung und der Forderung "Du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen" - beziehungsweise dein Luther-Oratorium oder so -, gegen finanzielle Zuschüsse von Stadt und Land protestiert wird.

Hintergrund Berliner Senat gibt grünes Licht - Humanistischer Verband wird Kirchen gleichgestellt Beim Humanistischen Verband knallen die Sektkorken - er wird in Berlin den etablierten Kirchen gleichgestellt. Kultursenator Lederer spricht von einem wichtigen Zeichen für das säkulare Berlin, die evangelische Kirche hat auch nichts dagegen. Nur die CDU sieht das ganze kritisch.



Der Kultursenator lobt den Verband wegen seiner freigeistigen humanistisch-wissenschaftlichen Weltanschauung als wichtige Bereicherung in der kulturell vielfältigen, multireligiösen und eben auch säkularen Stadt Berlin. Es sei an der Zeit für die Anerkennung. Sicherlich erfüllt er auch wichtige Aufgaben, richtet Jugendfeiern, also Konfirmationen für Konfessionslose aus, betreibt Sozialstationen und Kindertagesstätten und gibt Lebenskundeunterricht an den Schulen. Klingt wie das, was die Kirchen auch machen, oder?

Nicht im Namen aller religionsfreien Berliner

Interessant wird sein, ob jetzt, wo man die gleichen Rechte wie die Kirchen hat, die Kritik aufhört. Der Humanistische Verband war immer ein Stachel im Fleisch von Katholiken und Protestanten. Er hat Privilegien wie die Staatsleistungen und Entschädigungszahlen, die noch aus vergangenen Jahrhunderten stammen, hinterfragt. Und das war gut so, auch wenn der Kampf gegen die Kirchen mit ziemlichem religiösem Eifer betrieben wurde. Eins macht der Humanistische Verband allerdings nicht: Er spricht nicht für die gesamte konfessionslose, areligiöse, agnostische, atheistische Bevölkerung Berlins. Auch wenn er das gerne behauptet. 13.000 Mitglieder sind dafür einfach viel zu wenig – im Gegensatz zu den dann doch vergleichsweise erheblich mehr Christinnen und Christen oder Muslimen in der Stadt.