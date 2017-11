Audio: Inforadio, 20.11.2017, Frank Aischmann

Kommentar - Der Wahlkampf hat begonnen

20.11.17 | 11:45 Uhr

Noch nicht mal gestartet und schon vorbei: Jamaika ist geplatzt. Besser jetzt als später, meint Frank Aischmann, dann doch lieber Neuwahlen. Und einen Vorteil habe die vierwöchige Sondierung immerhin gehabt: Die Wähler wüssten jetzt genauer, woran sie sind.

"Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren" - dieser Satz von FDP-Chef Lindner hat das Zeug, es in die Geschichtsbücher zu schaffen. Jamaika noch vor dem Start am Ende, warum?



Keine Vertrauensbasis gefunden, ein schwaches Sondierungspapier voller offener Fragen, zahlloser Widersprüche und Zielkonflikte - sicher, auf diese Begründung hätte die FDP, hätten aber auch CDU, CSU oder Grüne auch schon einige Tage oder Wochen früher kommen können. Über die konkreten Gründe wird man in den nächsten Tagen noch heftig streiten, auch über die Art des für die anderen Sondierer völlig überraschenden FDP-Abgangs.

Das aber ist nicht das Entscheidende - oder, um es mit Angela Merkel zu sagen: das Historische des Tages. Ich denke, der Schritt zurück vom Versuch der Regierungsbildung - sehr wahrscheinlich in Richtung Neuwahlen - ist unter dem Strich die absolut richtige Entscheidung. Denn woran es deutlich gefehlt hat in den vier Wochen Sondierung, das war weit mehr als mangelndes Vertrauen unter den beteiligten Politikern mit ihren höchst unterschiedlichen politischen Anschauungen und Ansätzen.

Kein Fünkchen Aufbruchsstimmung

Es fehlte Jamaika an der großen, überzeugenden, gemeinsamen Idee, an wenigstens einem Fünkchen Aufbruchsstimmung über Parteigrenzen hinweg. Deutschland in bester wirtschaftlicher Verfassung, aber politisch polarisiert: Es wäre ein Fehler gewesen, mit der mühsamen Klammer eines vagen Kompromiss-Koalitionsvertrages zu regieren bis zum absehbaren vorzeitigen Bruch eines Regierungsbündnisses, das doch - jetzt mal ganz ehrlich - vor allem aus einem einzigen Grund geformt werden sollte: Weil es rechnerisch möglich war und wegen der Absage der SPD an eine große Koalition alternativlos.

Wir, die Wähler, sind noch mal dran

Und nun werden wir ganz praktisch erleben, es gibt eben doch eine Alternative. Wir, die Wähler sind noch mal dran. Und das ist das Gute am Scheitern von Jamaika. Mit all den Beobachtungen, die wir in den vergangenen Wochen sammeln konnten über die politischen Parteien und ihre Konzepte so kurz nach einer Wahl werden wir bestens informiert nochmal abstimmen. Wird wirklich die AfD profitieren? Werden Union, FDP und Grüne belohnt, intensiv ein Bündnis versucht zu haben, aber letztlich wegen der Unterschiede oder Überzeugungen gescheitert zu sein? Kommt der SPD-Kurs an, beinhart in der Opposition zu bleiben?

Die Bundesrepublik betritt Neuland

Die Bundesrepublik betritt Neuland

Mit der überraschenden FDP-Rückzugserklärung gestern zehn Minuten vor Mitternacht hat der Wahlkampf begonnen. Die Bundesrepublik betritt Neuland. Wir Wähler werden wohl die Zuschauerränge verlassen und noch einmal auf die Bühne gebeten. Und das sollte eine gute Nachricht sein - trotz aller Unsicherheiten der nächsten Wochen. Wir haben es in der Hand, eine Koalition zu finden, die nicht falsch regiert, sondern besser.