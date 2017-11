Rund 72 Jahre nach Errichtung des sowjetischen Speziallagers Sachsenhausen in Brandenburg erinnert dort eine Ausstellung an das Schicksal der Insassen.

"Sowjetisches Speziallager Nr.7/Nr.1 in Sachsenhausen. Haftalltag und Erinnerung" lautet der Titel der Schau. Sie präsentiert Sammlungsobjekte aus Nachlässen ehemaliger Speziallagerhäftlinge, die von Häftlingen oder deren Familien in den letzten Jahren an die Gedenkstätte Sachsenhausen übergeben worden waren. Mit der Ausstellung soll an die Biografien der ehemaligen Insassen erinnert werden.