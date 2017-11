Berlin und Brandenburg haben sich in einer Planungskonferenz am Montag darauf geeinigt, die sogenannten Siedlungsachsen rund um Berlin zu erweitern. Angesichts der Wohnraumknappheit solle die Fläche für den Wohnungsbau insgesamt verdoppelt werden, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Außerdem sollen Angermünde, Luckau, Blankenfelde-Mahlow und Hoppegarten als sogenannte Mittelzentren aufgewertet werden. "Mittelzentrale Orte haben keine Einschränkungen in der Wohnansiedlung und die Möglichkeit, großflächigen Einzelhandel anzusiedeln", sagte Infrastrukturministerin Kathrin Schneider nach der Konferenz am Montag in Potsdam. Indem Luckau und Angermünde jetzt zusätzlich ausgewiesen würden, schließe man "Löcher in der mittelzentralen Versorgung" im Land, so die Ministerin.

Der neue Landesentwicklungsplan soll Mitte 2019 in Kraft gesetzt werden.