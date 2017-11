Nur wenige Tage hatte Lebus als erste Stadt in Brandenburg einen AfD-Politiker. Dann wurde die Wahl wegen eines Formfehlers annulliert. Jetzt sollte in Lebus erneut gewählt werden, aber auch diese Wahl scheiterte.

Lebus bekommt vorerst keinen AfD-Bürgermeister Detlev Frye: Die Wahl in der Stadt in Märkisch-Oderland kam nicht zustande: Da vier von acht Stadtverordneten am Donnerstagabend fehlten, sei das Gremium nicht beschlussfähig gewesen, sagte ein Stadtsprecher. Erst im Februar 2018 wird der Bürgermeister neu gewählt. Bis dahin wird die Stadt ohne Bürgermeister bleiben. Stattdessen wird sie kommissarisch vom ältesten Stadtverordneten, Joachim Naumann (CDU), verwaltet.

Die Sondersitzung war einberufen worden, nachdem die Wahl von Frye zum stellvertretenden und damit amtierenden Bürgermeister vor zwei Wochen für ungültig erklärt worden war. Die Kommunalaufsicht hatte bemängelt, dass die Wahl den Bürgern vorher nicht bekannt gemacht worden war.