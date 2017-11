Ab Anfang 2018 können islamistische Gefährder, die abgeschoben werden sollen, am Kirchhainer Damm untergebracht werden. Dafür solle die bisherige Jugendarrestanstalt in Lichtenrade genutzt werden, bestätigte ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) dem rbb.

Zur Zeit hat Berlin keinen eigenen Abschiebegewahrsam. Der wurde unter dem vorherigen Innensenator Frank Henkel (CDU) geschlossen. Seitdem nutzt Berlin das Abschiebegewahrsam in Eisenhüttenstadt. Der wird allerdings jetzt saniert und ist geschlossen.



Bis das Abschiegewahrsam am Kirchhainer Damm genutzt werden kann, können Gefährder in der JVA Tegel untergebracht werden. Aktuell wird jedoch keiner der Plätze dort genutzt.



Mit Informationen von Ute Schumacher