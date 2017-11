Brandenburg wird auf Grund der guten Wirtschaftssituation in diesem Jahr deutlich mehr Steuern einnehmen als ursprünglich erwartet. Das sagte Finanzminister Christian Görke (Linke) am Mittwoch dem rbb. In diesem Jahr sei mit einem Plus von rund 220 Millionen Euro zu rechnen. Im kommenden Jahr seien es noch einmal rund 210 Millionen Euro, so Görke.

Laut Herbstprognose der Bundesregierung wird von einem realen Wachstum des Bruttoinlandprodukts 2017 von 2 Prozent und 2018 von 1,9 Prozent ausgegangen. Brandenburg könne in diesem Jahr mit rund 8,4 Milliarden Steuereinnahmen rechnen, im kommenden Jahr mit 8,7 Milliarden Euro.