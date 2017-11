rbb/Mieterinitiative Audio: Inforadio | 30.11.2017 | Wolf Siebert | Bild: rbb/Mieterinitiative

Wegfall der Sozialbindung - Bewohner wollen explodierende Mieten nicht hinnehmen

30.11.17 | 10:24 Uhr

Fast alle Mieter in einem Wohnblock am Landwehrkanal in Neukölln müssen ab nächstem Jahr deutlich mehr Kaltmiete bezahlen. Bei manchen sind es mehr als 30 Prozent – trotz sozialen Wohnungsbaus. Für sie eine "knallharte Entmietungsstrategie". Von Wolf Siebert

Was zurzeit die Mieter des Wohnblocks zwischen Maybachufer und Manitiusstraße in Neukölln erleben, ist schon sehr ungewöhnlich: Der Eigentümer hat den Mietern der Sozialwohnungen zum 1. Januar eine drastische Mietererhöhung angekündigt – um 2,39 Euro pro Quadratmeter. Das bedeutet eine Steigerung der Kaltmieten um bis zu 330 Euro. Die Mieter haben vor allem eine Frage an die Politik: "Wie wird der soziale Wohnungsbau in Berlin eigentlich zur Goldgrube für Investoren – auch aus dem Ausland?", fragt einer der Mieter.

Dänische Holding setzt auf vermeintliche Entmietungsstratgie

Das fragen sich auch die übrigen 98 Mietparteien des Häuserblocks. Sie wollen anonym bleiben, aus Angst vor negativen Folgen für ihre Mietverträge. Eigentümer der sechs Häuser ist, das haben die Mieter akribisch recherchiert, eine Holding in Dänemark. Die hatte schon 2015 und 2016 Mieterhöhungen verlangt, die "überhöht" und "in Teilen unzulässig" waren. Das bekamen die Mieter am Mittwochmittag schriftlich von Sebastian Scheel, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, mitgeteilt. Und die aktuelle Mieterhöhung sei "unrechtmäßig", schreibt Senatorin Katrin Lompscher (Die Linke) dem rbb auf Anfrage. Klare Worte, die aber die Frage nach der "Goldgrube" noch nicht beantworten. "Das ist einfach eine Entmietungsstrategie. Da geht es nicht darum, dass er Recht hat, sondern er kann es machen", vermutet der Mieter, der anonym bleiben will.

Betroffen sind die Bewohner des Wohnblocks zwischen Maybachufer (40-42) und Manitiusstraße (17-19) in Neukölln.

Sozialbindung läuft zum Jahresende aus

Warum aber kann der Eigentümer das machen? Für die 1980 errichteten Häuser an der Grenze zum hippen Kreuzkölln gilt eigentlich noch bis Ende des Jahres die Sozialbindung. Das bedeutet vereinfacht gesagt: Der Eigentümer kann den Mietern nur die Kosten auferlegen, die ihm für die Bewirtschaftung und die Finanzierung der Häuser tatsächlich entstehen. Daran fühlt sich der Eigentümer aber nicht mehr gebunden. Nun setzt er in erheblichem Umfang Kosten für bereits getilgte Darlehen an. Dagegen hat die für den sozialen Wohnungsbau zuständige Mietpreisstelle, die landeseigene Investitionsbank Berlin (IBB), protestiert. IBB und Eigentümer streiten sich nun vor Gericht. Das kann dauern. Den Mietern aber läuft die Zeit davon: Sie sollen schon ab dem 1. Januar die neue Miete zahlen, die über dem Mietspiegel liegt.

Mieter befürchten Verdrängung

Der anonyme Mieter befürchtet: "Egal ob der Eigentümer gewinnt oder verliert: Wir werden ausziehen müssen, weil wir das nicht so lange aussitzen können." Aussitzen können bedeutet: Sie können es sich finanziell nicht leisten. Die Alternative, auszuziehen und eine günstigere Wohnung zu suchen, das ist in der Realität keine – zumindest für die, die ein geringes Einkommen haben. Auch für einen Vater von zwei Kindern: "Wir suchen schon lange eine größere Wohnung, denn wir platzen aus allen Nähten. Keine Chance. Wir bräuchten eine Vier-Zimmer-Wohnung, das war über unserem Budget. Obwohl wir WBS haben: keine Chance."

Lompscher prüft Überbrückungshilfen für WBS-Mieter

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es: Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung prüft zurzeit finanzielle Überbrückungshilfen für alle Mieter mit Wohnberechtigungsschein (WBS). Aber die Hilfe gäbe es nur bis zum Ende des Prozesses. Wenn der verloren wird, müssen viele wohl aus ihren Wohnungen raus. Eine endgültige Lösung wird also gesucht, auch deshalb, weil die Holding aus Dänemark in Berlin noch viele andere Wohnungen besitzt, darunter auch Sozialwohnungen. Äußern wollte sich der Eigentümer zu den Vorwürfen nicht.