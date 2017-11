Premiere für Michael Müller: Berlins Regierender Bürgermeister leitet am Freitag zum ersten Mal seit seiner Wahl zum Bundesratspräsidenten die Sitzung der Länderkammer. Auf der Tagesordnung steht auch ein Antrag aus Berlin zum Verkauf von Bundesimmobilien.

Er wolle die Fragen und Sorgen der Menschen aufgreifen und eine gesamtgesellschaftlichen Dialog anstoßen, kündigte Müller an. Sein Ziel sei es, "wieder mehr Nähe zwischen Politik und Gesellschaft herzustellen". Das Amt des Bundesratspräsidenten ist eher ein repräsentatives. Als Mitglied des Bundesrates kann das Land Berlin aber auch sehr konkrete politische Initiativen und Gesetzesvorhaben vorantreiben.

Erstmals wird Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag eine Sitzung des Bundesrats leiten. Da der neue Bundestag noch keine Gesetze verabschiedet hat, ist die Tagesordnung des Bundesrates mit 25 Punkten ungewöhnlich kurz. Müller war Ende September zum Präsidenten der Länderkammer gewählt worden – jedes Jahr wechselt die Präsidentschaft zum 1. November.

Ein richtig große Welle machte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD), als er 2015 den Verkauf des Kreuzberger Dragoner-Areals über den Bundesrat stoppte. Der Bund, dem das Filetgrundstück gehörte, hatte zum Höchstpreis an einen Investor verkauft; der Senat will auf dem Grundstück dagegen auch Wohnungsbau zu erschwinglichen Preisen realisiert sehen.

Im ersten Jahr des rot-rot-grünen Senats wurden in der Länderkammer fünf Initiativen behandelt, die Berlin angestoßen oder unterstützt hat. Eine verpflichtet die Bundesregierung dazu, Maßnahmen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln zu ergreifen, mit einer anderen wird offenes und freies WLAN gefördert. Anfang des Jahres forderte Berlin zusammen mit anderen Bundesländern, an den Brexit-Verhandlungen beteiligt zu werden.

Auf der Tagesordnung am Freitag steht ein Antrag, mit dem Berlin einen generellen Verkaufsstopp solcher Immobilien durch den Bund zum Höchstpreis erreichen will. Bremen und Brandenburg ziehen mit, Unions- und FDP-regierte Bundesländer sind bislang dagegen. Zusammen mit Brandenburg hat Berlin mit der Verschärfung der Mietpreisbremse eine weitere Initiative in der Pipeline.

Immerhin sechs Verbündete konnte der Senat für seinen Antrag gewinnen, das Kooperationsverbot in der Bildung aufzuheben. Bildung ist eigentlich Ländersache und muss auch von den Ländern bezahlt werden. Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen wollen aber den Weg frei machen für Bundesmillionen im Bildungsbereich.